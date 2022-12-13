Назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Утром 13 декабря в Кандалакше выпала из окна 14-летняя девочка. ЧП случилось у дома на улице Питео.

После случившегося следователи начали проверку.

- После падения подросток получила травмы, ее госпитализировали в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

На данный момент проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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