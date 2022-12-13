В Мурманской области выявили фальсифицированные молочные продукты

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области предупредили северян о поставке фальсифицированной молочной продукции в регион.
Фото: Денис КОРАБЛЕВ
В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области предупредили северян о поставке фальсифицированной молочной продукции в регион.
В частности, фальсификатом оказалось масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» от двух производителей из Екатеринбурга - ИП Мамедов Палад Намигович и ИП Филлипов Александр Владимирович.
По информации ведомства, эти изготовители по указанным в маркировке адресам не занимаются деятельностью по производству молочной продукции и являются «предприятиями – призраками».
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