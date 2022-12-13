В Мурманске ищут 62-летнего мужчину в темных очках

Всех, кто может помочь с поисками северянина, просят позвонить в полицию или ПСО «МурманСпас». Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске почти две недели ищут 62-летнего Игоря Комоленкова. С 30 ноября мужчина не выходит на связь с родными. Живет на улице Зои Космодемьянской, 22.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые. Левая рука не работает.

Был одет во все черное: куртку, брюки, ботинки, кепку. Носит очки с затемненными линзами.

Всех, кто может помочь с поисками северянина, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

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