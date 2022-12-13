В Мурманске пропала 14-летняя девушка с карими глазами

Местонахождение северянки не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропала 14-летняя Мария Алексеева. Девушка ушла из дома на улице Баумана, 28) около 15.30 12 декабря. С тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза карие. Была одета в черную куртку с капюшоном, черные штаны с белым рисунком, черную толстовку с розовым принтом спереди.

Всех, кто может помочь с поисками Марии, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

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