Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 8:12

В аэропорту «Мурманск» задерживаются с вылетом рейсы

Это связано с нелетной погодой
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманске 13 декабря перенесли вылет нескольких авиарейсов.

В Мурманске 13 декабря перенесли вылет нескольких авиарейсов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске 13 декабря перенесли вылет нескольких авиарейсов. Это связано с нелетной погодой в некоторых городах России.

Так, самолет в Тюмень из воздушной гавани Заполярья отправится в 10.30 вместо 07.40. Обратно самолет прибудет в Мурманск не в 15.00, а в 17.40.

Еще один рейс той же авиакомпании отправится с задержкой в Казань. Пассажиры должны были выдвинуться в путь в 15.50, но теперь вылет запланирован на 18.20. Из столицы Татарстана самолет вылетит не в 06.50, а в 10.40.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru