В Мурманске на открытии новогодней елки показали представление с собаками УФСИН

Юных северян больше всего умилили щенки бельгийской и немецкой овчарки Кейн и Норд. Фото: УФСИН по Мурманской области

В детском городке «Сказка» в Мурманске торжественно открыли новогоднюю елку Ленинского округа. В мероприятии приняли участие кинологи УФСИН, которые показали, что умеют их хвостатые друзья.

Так, Фанус Зинатулин с бельгийской овчаркой Дариной из ИК-17 и Азиза Махмудова с бельгийской овчаркой Бренда из СИЗО-1 выступили перед гостями праздника с показательными выступлениями по общему курсу дрессировки. Собаки выполняли команды на расстоянии голосом и жестами, преодолевали препятствия.

- А юных северян больше всего умилили щенки бельгийской и немецкой овчарки Кейн и Норд. Ребятишки не хотели отпускать маленьких артистов: играли с ними, гладили и непременно фотографировались, получая заряд положительных эмоций, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Напомним: момент зажжения огней на главной елке в Мурманске сняли на видео. Иллюминация сохранится и после Нового года.

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