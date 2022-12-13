В Кандалакше горела кузница

В Кандалакше тушили горящее здание кузницы. Фото: vk.com/murman01

Ранним утром 13 декабря в Кандалакше загорелось двухэтажное кирпичное здание на улице Полярной, 19, в котором находится кузница. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 4.30.

- На момент прибытия пожарных здание обгорело внутри на первом этаже на площади 30 квадратных метров, на втором этаже на площади 30 квадратных метров и имущество, находящееся там. Обрушено перекрытие между первым и вторым этажами. Из кузни эвакуирован баллон с пропаном, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На ликвидацию пожара ушло почти четыре часа, на месте работали 10 огнеборцев.

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