В Мурманской области определили пять самых популярных у туристов мест

Териберка вошла в топ-5 самых популярных направлений у туристов. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Мурманской области составлен топ-5 самых популярных туристических мест, он основан на статистике за этот год. В него, что не удивительно, вошли Териберка, Хибины, Мурманск, а также Ловозеро и впервые - Мончегорск.

- Сформирована единая концепция бренда Imandra Fest, что позволило сделать предложения не только на отдельные события, но объединить эти мероприятия в календарь событий Мончегорска, - объяснил успех города металлургов председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Напомним: с 17 декабря из Мурманска в Апатиты и обратно начнет курсировать электричка «Лыжная стрела». Поезд позволит удобнее добираться северянам и туристам до Хибин.

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