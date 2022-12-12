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НовостиОбщество12 декабря 2022 15:15

Дорогу Мишуково-Снежногорск перекроют на 10 дней

Это связано с проведением взрывных работ
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
часток автодороги Мишуково - Снежногорск временно перекроют.

часток автодороги Мишуково - Снежногорск временно перекроют.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участок автодороги Мишуково - Снежногорск временно перекроют. Движение будет закрыто для всех видов транспорта со 2 по 5 километр с 15 по 25 декабря включительно (с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00).

Как сообщили в Мурманскавтодоре, ограничение движения связано с проведением взрывных работ на объекте «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск».

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