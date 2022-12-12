В Мурманске временно потухнет «Вечный огонь»

Работы будут выполнять специалисты ОАО «Мурманоблгаз». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске из-за плановых регламентных работ возле памятника «Алеши» временно отключат газогорелочное устройство «Вечный огонь». Как сообщили в администрации города, огонь потухнет 13 декабря с 9.00 до 11.00.

Работы будут выполнять специалисты ОАО «Мурманоблгаз».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru