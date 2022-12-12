Жителей Мурманской области предупреждают о морозах до -28

В Мурманскую область пришли морозы, которые могут быть опасны.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманскую область пришли морозы, которые могут быть опасны.
- По данным Мурманского УГМС, 13 декабря по Мурманской области ожидается понижение температуры до -28°, - сообщили в МЧС региона.
Напомним: потепление может начаться с середины недели.
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