Жителей Мурманской области предупреждают о морозах до -28

В Мурманскую область пришли морозы, которые могут быть опасны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область пришли морозы, которые могут быть опасны.

- По данным Мурманского УГМС, 13 декабря по Мурманской области ожидается понижение температуры до -28°, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: потепление может начаться с середины недели.

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