В середине недели в Мурманской области чуть потеплеет

По данным синоптиков, морозы сохранятся до середины недели, и только со среды может начаться небольшое потепление в районе -10.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Новая рабочая неделя в Мурманской области началась с морозов - впервые с начала зимы столбик термометра опустился до -30. И пока холода уходить не собираются.
По данным синоптиков, морозы сохранятся до середины недели, и только со среды может начаться небольшое потепление в районе -10. Так что на улицу стоит одеваться потеплее.
Напомним: ранее Мурманску обещали мороз до -27.
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