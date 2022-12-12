В середине недели в Мурманской области чуть потеплеет

По данным синоптиков, морозы сохранятся до середины недели, и только со среды может начаться небольшое потепление в районе -10. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новая рабочая неделя в Мурманской области началась с морозов - впервые с начала зимы столбик термометра опустился до -30. И пока холода уходить не собираются.

По данным синоптиков, морозы сохранятся до середины недели, и только со среды может начаться небольшое потепление в районе -10. Так что на улицу стоит одеваться потеплее.

Напомним: ранее Мурманску обещали мороз до -27.

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