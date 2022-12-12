За выходные в Мурманской области произошло 40 ДТП

Водителей и пешеходов убедительно просят соблюдать правила безопасности, быть внимательными и взаимовежливыми на дороге. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за прошедшие выходные случилось 40 ДТП с материальным ущербом. Как сообщили в УГИБДД региона, в двух авариях четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Водителей и пешеходов убедительно просят соблюдать правила безопасности, быть внимательными и взаимовежливыми на дороге.

Напомним: в Мурманской области в ДТП с перевернувшейся Subaru пострадали два человека.

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