Катание на Ивановом ручье в Мурманске пока запрещено

Северян просят не рисковать здоровьем и дождаться открытия. Фото: Администрация города Мурманска

В этом году в Мурманске появится первый в своем роде каток - на Ивановом ручье, что расположен на территории КП-2 «Снежинка». Ранее на естественном водоеме катки в городе не появлялись.

- В настоящее время официальное открытие катка не состоялось, но на площадке уже начинают кататься люди, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Северян просят не рисковать здоровьем и дождаться открытия.

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