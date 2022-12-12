Катание на Ивановом ручье в Мурманске пока запрещено

Северян просят не рисковать здоровьем и дождаться открытия. Фото: Администрация города Мурманска
В этом году в Мурманске появится первый в своем роде каток - на Ивановом ручье, что расположен на территории КП-2 «Снежинка». Ранее на естественном водоеме катки в городе не появлялись.
- В настоящее время официальное открытие катка не состоялось, но на площадке уже начинают кататься люди, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Северян просят не рисковать здоровьем и дождаться открытия.
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