В Мурманске два водителя устроили глупый замес на дороге

Спустя 20 минут водитель Mitsubishi все же сдался. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на улице Николаева, 6 развернулась баталия между двумя автомобилистами - водителями Renault и Mitsubishi. Те не могли разъехаться, так как один не хотел пропускать другого.

- Не на шутку напряженная атмосфера. Стоят они так уже более десяти минут, - написали в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

В итоге спустя 20 минут водитель Mitsubishi все же сдался. Жертвой препираний во дворе стал третий водитель, который не могу выехать со своего парковочного места.

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