В Умбе возле кафе гостят три лисы

Лисиц подкармливают добродушные северяне. Фото: Марина Иванова

В Умбе сняли на видео трех лисичек. Животные поселились рядом с кафе, где их подкармливают добродушные северяне.

- Живут припеваючи рыжие красавицы, их все кормят - они и радешеньки, - поделилась на личной странице в соцсетях Наталья Вопияшина.

К слову, ученые считают кормление диких животных плохой идеей: это опасно для людей. Те же лисы часто являются переносчиками бешенства.

Напомним: ученые заповедников Мурманской области развенчали миф о замуровывающих себя в берлоге медведях.

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