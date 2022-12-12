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НовостиОбщество12 декабря 2022 13:07

Момент зажжения огней на главной елке в Мурманске сняли на видео

Иллюминация сохранится и после Нового года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Новогодняя иллюминация зажглась после того, как к этому громко призвали все гости праздника.

Новогодняя иллюминация зажглась после того, как к этому громко призвали все гости праздника.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

10 декабря на главной елке Мурманска на площади Пять Углов зажгли огни. Торжественному момент предшествовало театрализованное шоу, главными участниками которого стали Дед Мороз, Снегурочка, сами мурманчане и те, кто приехал посмотреть на Заполярье.

Новогодняя иллюминация зажглась после того, как к этому громко призвали все гости праздника. Момент сняли на видео.

Напомним: в этом году празднование Нового года пройдет без излишеств из-за спецоперации. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января не будет фейерверка.

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