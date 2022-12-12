Самолет Петербург-Мурманск задерживается из-за нелетной погоды

На сайте аэропорта «Мурманск» указывается, что самолет ориентировочно должен приземлиться у нас в 17.40.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Авиарейс 5N-508 сообщением Санкт-Петербург - Мурманск задерживается с прилетом в столицу Заполярья. Самолет должен был прилететь в 11.50 12 декабря, однако из-за метели, которая бушует в Санкт-Петербурге, пришлось перенести вылет.
На сайте аэропорта «Мурманск» указывается, что самолет ориентировочно должен приземлиться у нас в 17.40.
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