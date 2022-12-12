В Мурманске мужчина украл из двух магазинов жесткие диски

В отношении жителя Заполярья возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске поймали вора жестких дисков. Мужчина украл два устройства на сумму 16 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, в один день северянин зашел в магазин техники, расположенный в Ленинском округе, и направился к стеклянным прилавкам с гаджетами. Уличив момент, когда рядом никого не было, он взял жесткий диск, снял с коробки антикражное устройство и спрятал его в карман куртки. Спустя пару недель он совершил такую же кражу в магазине Первомайского округа.

Безработного 46-летнего мурманчанина, ранее не привлекавшегося к административной и уголовной ответственности, задержали.

- Злоумышленник пояснил полицейским, что он похитил жесткие диски, чтобы установить их на свой компьютер. Похищенное имущество и вернули владельцам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении жителя Заполярья возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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