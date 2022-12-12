Пенсионерка из Мурманска перевела мошенникам 3 миллиона рублей ради заработка на бирже

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

62-летнюю мурманчанку обманули мошенники. Женщина лишилась трех миллионов рублей, желая заработать на биржевых торгах.

Так, в ноябре северянке позвонили незнакомец, который представился трейдером биржи ценных бумаг. Он предложил женщине инвестировать деньги, пообещав хороший доход. Та согласилась и в электронном кабинете банка оформила кредит на 150 тысяч рублей, передав звонившему коды.

- Абонент сообщил северянке, что открыл брокерский счет на ее имя и вложил деньги в ценные бумаги. Затем в мессенджере женщине не раз приходили сообщения, что для получения большего дохода от вложений нужно внести дополнительную сумму. Две недели она перечисляла деньги на разные номера счетов, надеясь на получение высокой прибыли. В общей сложности женщина перевела мошенникам более трех миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В полицию пенсионерка решила обратится, после того, как мошенники не дали ей забрать «прибыль». В ответ на это злоумышленники попросили ее перечислить около 20 долларов для оплаты налога, а получив отказ, перестали выходить на связь.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ. Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

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