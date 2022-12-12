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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:28

13 декабря Мурманская областная Дума продолжит рассмотрение бюджета на 2023 год

Заседание продолжится после первой встречи 29 ноября
Ника СВЕТЛОВА
13 декабря состоится продолжение заседания Мурманской областной Думы.

13 декабря состоится продолжение заседания Мурманской областной Думы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 декабря состоится продолжение заседания Мурманской областной Думы. Ранее парламентарии встречались 29 ноября и рассматривали, в том числе, проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

В этот раз также продолжится работа над проектом бюджета, помимо этого депутаты рассмотрят два законопроекта о новых мерах поддержки медработников, студентов профильных вузов и ординаторов.

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