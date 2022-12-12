13 декабря Мурманская областная Дума продолжит рассмотрение бюджета на 2023 год

13 декабря состоится продолжение заседания Мурманской областной Думы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
13 декабря состоится продолжение заседания Мурманской областной Думы. Ранее парламентарии встречались 29 ноября и рассматривали, в том числе, проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.
В этот раз также продолжится работа над проектом бюджета, помимо этого депутаты рассмотрят два законопроекта о новых мерах поддержки медработников, студентов профильных вузов и ординаторов.
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