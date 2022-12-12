13 декабря Мурманская областная Дума продолжит рассмотрение бюджета на 2023 год

13 декабря состоится продолжение заседания Мурманской областной Думы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 декабря состоится продолжение заседания Мурманской областной Думы. Ранее парламентарии встречались 29 ноября и рассматривали, в том числе, проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

В этот раз также продолжится работа над проектом бюджета, помимо этого депутаты рассмотрят два законопроекта о новых мерах поддержки медработников, студентов профильных вузов и ординаторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru