Уроженка Тулы украла из мурманского гипермаркета нижнее белье

Поздним вечером в гипермаркете на проспекте Ленина в Мурманске сработал сигнал тревоги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поздним вечером в гипермаркете на проспекте Ленина в Мурманске сработал сигнал тревоги. Разбираться в том, что произошло, приехали сотрудники Росгвардии.

- Покупательница, находясь в одном из отделов, взяла пять упаковок с нижним бельем на сумму более двух тысяч рублей, спрятала их в свою сумку и направилась на выход, минуя кассовую зону, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

27-летнюю уроженку Тулы задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что девушка уже привлекалась к ответственности за кражу месяцем раньше. В отношении нее проводится проверка.

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