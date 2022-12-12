В Мурманской области собрали 60 тонн гуманитарной помощи в рамках акции «Север помогает»

В конце сентября в Мурманской области стартовала акция «Север помогает». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В конце сентября в Мурманской области стартовала акция «Север помогает» по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих-участников СВО и мобилизованных, а также жителей регионов, которых коснулась спецоперация.

- На данный момент собрано уже более 60 тонн гуманитарной помощи. Спасибо всем, кто участвует – волонтерам, жителям региона и предпринимателям, – ваша моральная поддержка имеет огромное значение, а помощь просто бесценна, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: акцию «Коробка храбрости» в Мурманской области продлили до 17 декабря. Северяне собрали для проходящих лечение в больницах детей 8 тысяч подарков.

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