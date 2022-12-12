Жители Мурманской области смогут наблюдать звездный дождь

Посмотреть на небесную красоту можно будет в ночь с 13 на 14 декабря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ожидается звездопад. Как сообщает Московский планетарий, метеорный поток Геминиды обещает до 150 метеоров в час.

- Метеоры Геминид белые и яркие, они могут падать очень часто. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому что скорость метеоров невысокая - около 35 километров в секунду, - отметили в планетарии.

Посмотреть на небесную красоту можно будет в ночь с 13 на 14 декабря.

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