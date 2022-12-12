В Полярных Зорях после вмешательства прокуратуры отстранят от управления авто 14 нездоровых водителей

В Полярных Зорях отстранят от управления транспортом 14 местных жителей, которые стоят на учете у нарколога. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Полярных Зорях отстранят от управления транспортом 14 местных жителей, которые стоят на учете у нарколога.

- Установлено, что 14 северян, имеющие водительские удостоверения, состоят на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозами, связанными с употреблением психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания). Показания для снятия с учета по выздоровлению у них отсутствуют, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура подала иски в Полярнозоринский районный суд, чтобы водителей отстранили от управления авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru