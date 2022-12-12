Утром в Мурманске вспыхнувший грузовой фургон тушили 14 пожарных

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01
Около 8 утра 12 декабря в Мурманске загорелся грузовой фургон ГАЗ. Пожар случился на улице Транспортной, 10.
На месте происшествия работали пожарные расчеты. Всего - 14 огнеборцев.
- Выгорели по всей площади кабина и моторный отсек машины, также обгорел кузов на площади три квадратных метра, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Причины пожара устанавливаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru