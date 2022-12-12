Утром в Мурманске вспыхнувший грузовой фургон тушили 14 пожарных

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Около 8 утра 12 декабря в Мурманске загорелся грузовой фургон ГАЗ. Пожар случился на улице Транспортной, 10.

На месте происшествия работали пожарные расчеты. Всего - 14 огнеборцев.

- Выгорели по всей площади кабина и моторный отсек машины, также обгорел кузов на площади три квадратных метра, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины пожара устанавливаются.

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