В Мурманской области отметили первые -30 за зиму

В Мурманской области наступили морозные дни. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области наступили морозные дни. По прогнозам синоптиков, на этой неделе нас ожидает по-настоящему зимняя погода. В ночь на 12 декабря в Заполярье столбик термометра впервые с начала зимы опустился ниже -30.

- Холоднее всего было на западе области: Ковдор -25,1; Янискоски -25,4; а Верховье Лотты, похоже, отмечает первый тридцатник для нашей области этой зимой: -30,9, - сообщил паблик «Погода в Мурманске» (12+).

В аэропорту «Мурманск» зафиксировали -22,1.

Напомним: в Мурманске может похолодать до -27.

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