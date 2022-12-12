В Мурманской области землетрясения случаются раз в три дня

За сутки самое сильное землетрясение было в 9 километрах от Ковдора - магнитуда составила 2,7 балла. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области зафиксировали 38 землетрясений за последние три месяца. 15 из них - за ноябрь, следует из данных сайта volcanodiscovery.com.

Получается, что в среднем на Кольском полуострове возникают подземные толчки раз в три дня. Но для северян это природное явление проходит незаметно - магнитуда составляет лишь 1-3 балла.

За сутки самое сильное землетрясение было в 9 километрах от Ковдора - магнитуда составила 2,7 балла.

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