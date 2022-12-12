Прошло первое собрание группы Советов работающей молодежи Мурманской области

Предприятия и компании региона направили представителей своего молодежного актива для обсуждения повестки. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске на ледоколе «Ленин» региональная группа Советов работающей молодежи Мурманской области провела первое собрание.

Около десятка крупнейших предприятий, компаний и организаций региона направили представителей своего молодежного актива для обсуждения повестки. Главным вопросом стало формирование положения совещательного органа.

- Такой жест станет для работодателей стимулом к работе с молодежью в трудовых коллективах, а также методической помощью в создании благоприятных условий для молодых специалистов, - отметил председатель комитета молодежной политики Егор Хаценко.

Напомним: в Видяево появилось молодежное пространство «СОПКИ».

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