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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 8:22

По дороге в аэропорт «Мурманск» обнаружили подозрительный предмет

На месте происшествия работает МЧС
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Возможно перекрытие дороги. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Возможно перекрытие дороги. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске, на развязке Ленинградского шоссе и дороги на аэропорт, обнаружили подозрительный предмет.

- Сотрудники МЧС на месте, возможно перекрытие дороги, - пишут в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

По предварительной информации, на дороге лежал пакет с мусором.

Напомним: в центре Мурманска на новогодние праздники ограничат движение транспорта.

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