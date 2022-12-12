По дороге в аэропорт «Мурманск» обнаружили подозрительный предмет

Возможно перекрытие дороги. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске, на развязке Ленинградского шоссе и дороги на аэропорт, обнаружили подозрительный предмет.
- Сотрудники МЧС на месте, возможно перекрытие дороги, - пишут в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
По предварительной информации, на дороге лежал пакет с мусором.
Напомним: в центре Мурманска на новогодние праздники ограничат движение транспорта.
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