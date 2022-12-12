За минувшие выходные в Мурманской области огнеборцы спасли двух человек из пожаров

Спасатели выезжали по тревоге 33 раза. Фото: vk.com/murman01
В Мурманской области за минувшие выходные спасатели выезжали по тревоге 33 раза. В пяти случаях это были ДТП, в которых пострадали три человека, остальные выезды - на пожары.
- Горели квартиры, мусор, автомобили. Также случалось короткое замыкание на лестничной площадке, подгорание пищи на плите. Из-за пожаров один человек пострадал, двое спасены, - сообщает Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Напомним: в воскресенье в ресторане в центре Мурманска случился пожар. Спасатели эвакуировали 15 человек.
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