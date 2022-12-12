Из Москвы в Апатиты будет ходить «Горнолыжный экспресс»

Первый рейс запланирован на 29 декабря. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Перед новогодними праздниками РЖД запустит «Горнолыжный экспресс», который свяжет Москву и Апатиты. Первый рейс запланирован на 29 декабря.

Также из Мурманска в Апатиты с 17 декабря будет ходить поезд «Лыжная стрела».

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