Из Москвы в Апатиты будет ходить «Горнолыжный экспресс»

Первый рейс запланирован на 29 декабря.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Перед новогодними праздниками РЖД запустит «Горнолыжный экспресс», который свяжет Москву и Апатиты. Первый рейс запланирован на 29 декабря.
Также из Мурманска в Апатиты с 17 декабря будет ходить поезд «Лыжная стрела».
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