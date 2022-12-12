Из Мурманска в Апатиты с 17 декабря будет ходить «Лыжная стрела»

Электричка сообщением Мурманск-Апатиты-Мурманск начнет курсировать 17 декабря и завершит работу 30 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В сезоне 2022/2023 в Мурманской области снова будет ходить поезд «Лыжная стрела», которая позволит северянам и гостям региона удобнее добираться до Хибин.

Электричка сообщением Мурманск-Апатиты-Мурманск начнет курсировать 17 декабря и завершит работу 30 апреля.

- Для удобства пассажиров от станции «Апатиты-1» будут ходить стыковочные пассажирские автобусы. Недавно заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что Хибины входят в число самых популярных направлений для активного отдыха в России, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также с 29 декабря РЖД запускает поезд «Горнолыжный экспресс», который свяжет Москву и Апатиты.

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