Специалист МегаФон поделился лайфхаками, как продлить срок службы смартфона

Первое, о чем стоит позаботиться, — батарея устройства. Фото: Shutterstock

Сегодня многие пользователи смартфонов все чаще отказываются от привычки менять девайс каждые год или два. Сразу за этим решением возникает вопрос: как продлить жизнь своему гаджету? Эксперты уверяют: если соблюдать ряд простых правил, срок службы девайса можно легко увеличить вдвое. Рекомендации универсальны и подходят для всех моделей смартфонов. Что именно нужно делать, цитирует Involta.media слова руководителя направления по сервису и браку МегаФон Никиты Ефимова.

Первое, о чем стоит позаботиться, — батарея устройства. Чтобы максимально продлить срок ее службы, необходимо использовать оригинальное зарядное устройство. Оно обеспечивает стабильный ток той мощности, которая требуется именно вашему гаджету.

«Если вы берете зарядку с большим количеством ампер, чем нужно вашему смартфону, заряд будет идти быстрее, но емкость батареи начнет постепенно уменьшаться. Скажем, через год деградация аккумулятора будет уже хорошо заметна. Использовать зарядку одного бренда, но от разных устройств, нельзя по той же причине. Например, заряжая iPhone шнуром от iPad, вы тоже быстро «убьете» аккумулятор. Вообще батарея, как правило, - первое, что выходит из строя в смартфоне. Считается, что если емкость аккумулятора ниже 80%, его уже нужно менять», — объясняет Никита Ефимов.

Вторая рекомендация, которая позволит существенно продлить срок службы батареи, — соблюдение зарядного цикла. Не стоит допускать полной разрядки. Как только индикатор заряда переходит в красную зону, нужно позаботиться о питании для смартфона. Не менее вредна для аккумулятора постоянная «прописка» у розетки. Кроме того, в процессе зарядки не стоит нагружать смартфон: серфить в интернете, играть или смотреть видео. Все это приводит к нагреванию и последующей деградации батареи.

«Если регулярно разряжать телефон до нуля, то в какой-то момент он может просто не включиться. «Реанимировать» его придется в сервисном центре с помощью специального устройства, которое подает сразу большой ток», — говорит эксперт МегаФон.

Как и любая вещь, смартфон требует ухода. Везти его в SPA не придется, а вот чистить нужно регулярно. В разъемы открытого типа забивается пыль и ворсинки от одежды, а это не лучшим образом сказывается на контактах. Например, из-за скопившегося мусора вилка от зарядки может не полностью заходить в гнездо, и в какой-то момент телефон просто перестанет заряжаться. Динамки стоит протирать спиртовыми салфетками, — вы удивитесь, насколько чистым может стать звук после этой нехитрой процедуры.

Не нужно забывать и о «доспехах» для смартфона — защитное стекло и чехол защитят устройство в случае падения или другого форс-мажора.

«Примерно 90% всех обращений в сервисные центры не по гарантии связано с «битыми» смартфонами. Чаще всего страдает дисплей. Сегодня ценник на эти комплектующие такой, что иногда бывает выгоднее купить новый телефон. Защитные аксессуары — недорогой и надежный способ, позволяющий избежать таких неприятностей», — отмечает Ефимов.

«Последний в списке, но не по значению, пункт, которому важно уделять внимание, чтобы продлить жизнь смартфону, — память и ПО устройства. Возьмите за аксиому: чем больше свободного места в телефоне, тем корректнее он будет работать. Рекомендуемый объем свободной памяти устройства — не менее 30%. Поэтому удаляйте приложения, которыми не пользуетесь долгое время, не забывайте чистить кэш, а для хранения файлов используйте облачные сервисы. И, конечно, не игнорируйте обновление ПО — это позволит существенно оптимизировать работу гаджета» - приводит мнение эксперта Агентство экономической информации «ПРАЙМ» .

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