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НовостиОбщество12 декабря 2022 7:35

Миллиард рублей направят из бюджета Мурманской области на развитие муниципалитетов

Для оценки результатов работы разработали новую систему
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Из бюджета Мурманской области на развитие муниципалитетов дополнительно направят миллиард рублей.

Из бюджета Мурманской области на развитие муниципалитетов дополнительно направят миллиард рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из бюджета Мурманской области на развитие муниципалитетов дополнительно направят миллиард рублей. Об этом на оперативном заседании правительства региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- От команд требуем качественное исполнение. Нами создана новая система оценки эффективности, чтобы стимулировать тех, кто демонстрирует хорошие темпы, - отметил Андрей Чибис.

Финансирование будет направлено на ремонт дорог, благоустройство придомовых и общественных территорий, реновацию ЗАТО, капремонт, создание пространств «СОПКИ» и т.д.

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