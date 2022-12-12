Миллиард рублей направят из бюджета Мурманской области на развитие муниципалитетов

Из бюджета Мурманской области на развитие муниципалитетов дополнительно направят миллиард рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из бюджета Мурманской области на развитие муниципалитетов дополнительно направят миллиард рублей. Об этом на оперативном заседании правительства региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- От команд требуем качественное исполнение. Нами создана новая система оценки эффективности, чтобы стимулировать тех, кто демонстрирует хорошие темпы, - отметил Андрей Чибис.

Финансирование будет направлено на ремонт дорог, благоустройство придомовых и общественных территорий, реновацию ЗАТО, капремонт, создание пространств «СОПКИ» и т.д.

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