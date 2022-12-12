Мурманск и Акурейри прекратят побратимские отношения

15 декабря состоится 42-е заседание Совета депутатов Мурманска, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении международных связей с исландским Акурейри. Фото: Елена БОДУЭН

15 декабря состоится 42-е заседание Совета депутатов Мурманска, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении международных связей с исландским Акурейри. В ноябре Совет депутатов исландского Акюрейри единогласно проголосовал за прекращение особых отношений со столицей Заполярья.

Ранее Мурманск весной разорвал побратимство с польским Щециным, в сентябре - со шведским Лулео.

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