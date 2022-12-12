Мурманская облдума рассмотрит два законопроекта о поддержке медработников

Губернатор Мурманской области внес на рассмотрение в облдуму два законопроекта о поддержке медработников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Мурманской области внес на рассмотрение в облдуму два законопроекта о поддержке медработников.

- Я надеюсь, что они будут рассмотрены и приняты в ближайшее время. Действовать меры поддержки должны с 1 января 2023 года, - уточнил Андрей Чибис.

Так, ординаторам и студентам медвузов планируют поднять стипендии в два раза, а также компенсировать проезд к месту практики и аренду жилья на время такого обучения. Помимо этого компенсировать аренду жилья будут врачам и фельдшерам дефицитных специальностей, которых не хватает в конкретных муниципалитетах. Им вернут до 20 тысяч рублей при съеме квартиры в Мурманске и до 15 тысяч рублей - в области.

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