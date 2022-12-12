Акцию «Коробка храбрости» в Мурманской области продлили до 17 декабря

В рамках акции «Коробка храбрости» собрали уже 8 тысяч подарков. Фото: правительство Мурманской области

В конце ноября в Мурманской области стартовала акция «Коробка храбрости», в рамках которой ребятам, проходящим лечение, собирают подарки. Дети смогут выбрать из специальной коробки любой понравившийся приз за свою смелость.

- На данный момент собрано 8 тысяч подарков. Мы приняли решение продлить акцию до 17 декабря по просьбам жителей, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также в регионе идет акция «Новогоднее чудо». В ТРЦ Plazma, торговом центре «Волна», спорт-клубе «Х-fit», Центре управления регионом, здании правительства стоят елки с открытками от детей в сложном положении. Исполнить мечту может каждый. В прошлом году северяне собрали почти 500 новогодних подарков.

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