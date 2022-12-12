Две тысячи человек приняли участие в мероприятии «Сила Севера - в людях!» в Мурманске

На празднике «Сила Севера - в людях!» чествовали добровольцев. Фото: правительство Мурманской области

10 декабря в Ледовом дворце спорта Мурманска состоялся праздник «Сила Севера - в людях!», который объединил самых активных северян - добровольцев. Участниками мероприятия стали две тысячи человек со всех уголков Мурманской области.

- Ребята очень мотивированные, отзывчивые, просто пылают энергией и самоотдачей. Мы верим, что будущее области и страны в надежных руках. Благодаря их активности была помощь в пандемию, сейчас они помогают собирать все необходимое для защитников в зоне спецоперации СВО. Сейчас в рамках акции «Сила Севера - в людях!» собраны более 60 тонн гуманитарной помощи, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Участие в «Сила Севера - в людях!» приняли северяне разного возраста - от школьного до «серебряного».

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