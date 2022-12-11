В Кировске зажгли «Свечи памяти» к годовщине трагедии на Расвумчоррском руднике

11 декабря в Кировске в память о погибших прошла панихида на кладбище. Фото: vk.com/narodnoetvx

14 лет назад произошла трагедия на Расвумчоррском руднике. В 2008 году из-за самопроизвольного взрыва там погибли 12 человек, еще 6 получили ранения.

11 декабря в Кировске в память о погибших прошла панихида на кладбище. Также вечером состоялась акция «Свеча памяти» - свечи зажгли у фигуры горняка, пишут в группе «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ».

Напомним: 87 лет назад Кировск накрыла страшная лавина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru