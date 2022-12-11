Почти неделю провел на теплотрассе. В Апатитах спасли бездомного мужчину

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Фото: vk.com/passapatity

В Апатитах городские спасатели вызволяли из беды бездомного мужчину. Тот провел шесть дней на теплотрассе в районе улице Козлова и из-за травмы ноги не мог встать.

В службу спасения обратились неравнодушные граждане, рассказав, что бездомный горожанин лежит с перебинтованной ногой.

- Спасатели нашли мужчину, помогли подняться на ноги и передали бригаде скорой медицинской помощи, - сообщает профессиональная аварийно-спасательная служба в Апатитах.

Напомним: застрявший на трассе в Мурманской области водитель фуры возвращается домой. Мужчине помогали спасатели и неравнодушные северяне.

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