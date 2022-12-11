В Мурманской области похолодает до -27

Температура воздуха составит -13-18, при прояснениях -22-27 в течение суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области крепчают морозы. В начале новой недели столбик термометра опустится до -27 градусов.

По прогнозам мурманского гидрометцентра, 12 декабря погоду нашего региона будет определять поле повышенного атмосферного давления. Местами снег и туман. Температура воздуха составит -13-18, при прояснениях -22-27 в течение суток. На дорогах гололедица.

В Мурманске минимальные температуры ожидаются к утру вторника, 13 декабря.

- Скромный прогноз оставим в районе -15....-17, но не исключено, что провал по температуре будет более значительный, при идеальных условиях метеостанция в центре может провалиться до -20, - пишут в группе «Погода в Мурманске».

Во второй половине дня вторника начнет сказываться приближение южного циклона, температура будет выше.

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