Застрявший на трассе в Мурманской области водитель фуры возвращается домой

На помощь мужчине быстро пришли неравнодушные северяне и спасатели. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Водитель фуры, который застрял на трассе Апатиты-Мурманск, возвращается домой. Мужчине из Татарстана пришлось около недели провести на дороге из-за сломанного компрессора.

К счастью, на помощь ему быстро пришли неравнодушные северяне и спасатели, которые обеспечили его едой, водой и обогревом. Спустя несколько дней мужчина выдвинулся в Мурманск, однако на этот раз сломался двигатель.

- Вопрос быстро решился, машина останется на ремонте, а папа поедет в сторону дома. В выходные уже будет у нас. Мы очень благодарны за помощь, не выразить словами. Люди у вас с большим сердцем, - поделилась с «КП-Мурманск» дочь водителя Анна.

Напомним: в Мурманской области наградили мужчину, спасшего двух пассажиров после страшного ДТП под Пушным.

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