В ресторане в центре Мурманска случился пожар

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk
11 декабря в ресторане на проспекте Ленина, 47 в Мурманске произошел пожар. На месте происшествия работали 16 огнеборцев.
- Обгорела вытяжная вентиляция на кухне ресторана на площади 3 квадратных метра. Спасатели эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Пожар потушили в 12.06. Причина случившегося устанавливается.
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