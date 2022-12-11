В ресторане в центре Мурманска случился пожар

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

11 декабря в ресторане на проспекте Ленина, 47 в Мурманске произошел пожар. На месте происшествия работали 16 огнеборцев.

- Обгорела вытяжная вентиляция на кухне ресторана на площади 3 квадратных метра. Спасатели эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Пожар потушили в 12.06. Причина случившегося устанавливается.

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