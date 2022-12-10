Андрей Чибис на открытии главной елки Мурманска: «Пока мужчины на СВО, важно создать праздник для детей»

В центре Мурманска прошла церемония зажжения огней на главной елке.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
10 декабря в центре Мурманска прошла церемония зажжения огней на главной елке. Иллюминация на ней заиграла после концерта.
— Наша задача, как взрослых, сделать этот праздник веселым и запоминающимся, особенно когда многие отцы защищают нашу страну в зоне специальной военной операции. Главный вопрос, который они задают, когда мы созваниваемся: «Как там наши семьи». В этом году мы делаем праздник для детей, - отметил на открытии елки губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В ближайшее время в Мурманске пройдут губернаторские елки, на которые дети участников СВО получат пригласительные в первую очередь.
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