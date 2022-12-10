На опасном перекрестке в Мурманске столкнулись «скорая» и легковушка

ДТП произошло на оживленном участке. Фото: t.me/groupmurmansk

Утром 10 декабря на одном из самых опасных перекрестков в Мурманске произошла авария.

На пересечении улиц Баумана, Беринга и проспекта Кольского столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. Недалеко от этого участка находится подстанция скорой помощи.

О пострадавших пока не сообщается.

Напомним: 9 декабря на автоподъезде к Териберке произошло ДТП с участием одной машины. С полосы в кювет вылетел Renault.

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