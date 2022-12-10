160-летний Святоносский маяк на берегу Баренцева моря стал объектом культурного наследия

Святоносский маяк построили на берегу Баренцева моря 160 лет назад. Фото: правительство Мурманской области

Минкульт Мурманской области опубликовал постановление о признании Святоносского маяка объектом культурного наследия федерального значения.

Уникальный образец деревянного архитектурного фортификационного сооружения находится на берегу Баренцева моря на полуострове Святой Нос. Датируется он 1862 годом. Использовали маяк и в годы Великой Отечественной войны.

- В 1874 году на маяке появился туманный горн, а в 1890 году - металлический фонарь с белым огнем, который был виден за 24 км. Впоследствии туманный горн был заменен на пневматическую сирену, - говорится в постановлении.

Напомним: министр культуры Мурманской области Ольга Обухова подписала распоряжение об утверждении охранного обязательства в отношении здания общежития железнодорожников. Оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

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