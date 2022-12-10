Ветклину в Мурманске оштрафовали за смертельный укол и смерть овчарки

Овчарка поступила в ветклинику с порезом лапы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Мурманска выиграл суд против ветклиники «Котонай». Сюда на лечение он привез немецкую овчарку с порезом лапы. Однако ветеринарный врач неправильно ввел лекарство, и собака умерла.

- Истец просил взыскать с ответчика рыночную стоимость собаки, компенсацию морального вреда, расходы, понесенные на вскрытие и проведение исследований, штраф и неустойку за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, - сообщили в Первомайском суде Мурманска.

Экспертиза показала, что ветврач ввел внутривенно овчарке препарат, который не мог использоваться для животных. С «Котонай» мурманчанин хотел взыскать 231 тысячу рублей, в которую включил рыночную стоимость собаки (151 тысячу рублей) и стоимость дрессировки и участия в выставках (80,7 тысячи рублей).

- Суд взыскал с клиники возмещение ущерба в связи с некачественным оказанием ветеринарных услуг в размере 117 980 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, неустойку в размере 30 000 рублей, штраф в размере 50 000 рублей, судебные расходы, - сообщили в суде.

Клиника еще может обжаловать приговор.

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