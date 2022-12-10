На дороге в Териберку в кювет улетел арендованный автомобиль

Машина вылетела с дороги рядом с Териберкой. Фото: vk.com/murmansk_dtp

9 декабря на автоподъезде к Териберке произошло ДТП с участием одной машины. С полосы в кювет вылетел Renault.

- Очевидцы пишут, что Renault Duster был взят в аренду, - сообщает паблик «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

О пострадавших не сообщается.

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