На дороге в Териберку в кювет улетел арендованный автомобиль

Машина вылетела с дороги рядом с Териберкой. Фото: vk.com/murmansk_dtp
9 декабря на автоподъезде к Териберке произошло ДТП с участием одной машины. С полосы в кювет вылетел Renault.
- Очевидцы пишут, что Renault Duster был взят в аренду, - сообщает паблик «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
О пострадавших не сообщается.
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