Житель Апатитов позвал домой женщину и сломал ей нос

Мужчина под воздействием алкоголя не сдержал эмоции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летнему жителю Апатитов грозит до трех лет лишения свободы за вспыльчивость. Мужчине вменяют умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Северянин пригласил к себе домой в квартиру на улице Жемчужной 39-летнюю знакомую. Пара выпивала и поссорила, после чего мужчина накинулся на подругу с кулаками.

- Он нанес ей несколько ударов в лицо, сломав нос, также у пострадавшей диагностировали ушибы тела, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Информацию об увечьях северянки полицейским передали врачи больницы, куда она поступила. Ранее апатитчанин уже привлекался к уголовной ответственности, свою вину он признал. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru